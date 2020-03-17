Vali Demirtaş, vatandaşları korona virüse karşı uyardı - Son Dakika
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Vali Demirtaş, vatandaşları korona virüse karşı uyardı

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 114'ten fazla ülkeye yayılması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen korona virüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Demirtaş, vatandaşları korona virüse karşı uyardı, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 114'ten fazla ülkeye yayılması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen korona virüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Öncelikle korona virüs riskine karşı uyulması gereken 14 kurala değinen Vali Demirtaş, "Bizi ve ülkemizi zorlu bir süreç bekliyor; ama vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara riayet ederse ve hayatlarını bu şekilde sürdürürlerse bu salgın ülkemizde diğer ülkelere nazaran daha hafif atlatılacaktır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tedbirler paketi kapsamında bir dizi karar alındığını ifade eden Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımız daima tedbirli olmalılar. Devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararlara uyulduğu takdirde bu süreçten en az zararla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Virüsten korunmanın temel yolu hijyen kurallarına uymaktan geçiyor" diye konuştu.


İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitime önlem amaçlı ara verildiğini hatırlatan Vali Demirtaş, "Bu bir tatil değil. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızı bu süreçte virüsün yaygın olarak bulunduğu kalabalık mekanlarda, AVM'lerde, topluluk içinde gezdirmeyiniz. Unutmayınız ki bu sadece önlem amacıyla verilen bir ara. Lütfen bu süreci evinizde geçirin. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın" diye uyarıda bulundu.


Yüksek ateş, şiddetli öksürük ve nefes darlığı


Yurt dışından Türkiye'ye dönen vatandaşlardan belirlenen sürece uygun davranmalarını ve 14 gün boyunca evlerinde bekleyerek korona virüsün herhangi bir belirtisini fark ettiklerinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini kaydeden Vali Demirtaş, "Kendisinde virüsün belirtileri olan yüksek ateş, şiddetli öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere rastlayan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız tarafından korona virüs risk tarama ve danışma hattı olarak belirlenen 'Alo 184'ü hiç vakit kaybetmeden aramalıdır. Lütfen bu hastalık benim başıma gelmez diye düşünmeyiniz" diye konuştu.


Demirtaş, Adana Valiliğinin 7 gün 24 saat açık olduğunu belirtip vatandaşların istek ve taleplerini Valiliğe her an bildirebileceklerini söyledi.


"Kurallara uyalım ve sağduyulu davranalım"


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge ile "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri" olarak faaliyet gösteren; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, birahane, taverna, kıraathane, kafeterya, nargile kafe, internet kafe, oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, spor merkezi, yüzme havuzu, sauna, hamam gibi merkezlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu, spor müsabakalarının Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını, başta cuma namazı olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmaya ara verildiğini belirten Vali Demirtaş, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve sağduyulu davranmalarını istedi.


"Virüs fırsatçılarına karşı dikkatli olalım"


Vali Demirtaş, vatandaşları bu süreçte kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan ve virüs taraması yapacaklarını belirterek ev sahiplerini etkisiz hale getirip hırsızlık yapan kötü niyetli kişilere karşı temkinli olmaya davet edip virüs taramasının çat kapı değil, önceden haber verilerek gerçekleştirildiğini belirterek uyardı.


Salgından korunmak amacıyla vatandaşların dezenfektan ürünlere ve temel gıda ürünlerine yoğun talep gösterdiğini ifade eden Vali Demirtaş, vatandaşları virüs fırsatçılarına ve stokçulara karşı uyararak "Bizler Adana Valiliği olarak virüs fırsatçılarına karşı gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.


Vali Mahmut Demirtaş, böylesine önemli bir süreçte vatandaşlardan; sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını istedi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:09 Kaynak: İHA
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