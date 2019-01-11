Vali Demirtaş: "Vatandaşların Huzurunu Bozanlar Hak Ettikleri Muameleyi Görecek"

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Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı

Ezhel'in 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu