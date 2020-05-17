Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız" - Son Dakika

Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleşen saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret etti.

Vali Demirtaş:

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleşen saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret etti.


Ziyaretinde bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş; Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımı ile Yüreğir Kaymakamlığının önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, ekibin çalışmasını engellemeye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.


Saldırıda yaralanan koruma polisine acil şifalar dilediğini de belirten Vali Demirtaş, "Korona virüs salgınının başladığı ilk günlerden beri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de cansiparane bir şekilde çalışarak daima vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Bizler de bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyacının karşılanmasında büyük bir özveri gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizin yanındayız" dedi.


Vali Mahmut Demirtaş'ın Yüreğir Kaymakamlığı ziyareti yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.


Vefa Destek Grubu ekiplerine teşekkür


Korona virüsle mücadele süreci başladığı ilk anlardan beri Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi Adana'da da çalışmalarını ilk günkü özveriyle gerçekleştirmeye devam ediyor.


Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri; gıda kolisinden temel ihtiyaçlara, maskeden maaş ödemelerine kadar birçok hizmeti vatandaşların ikametlerinde gerçekleştiriyor.


Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını değerlendiren Vali Mahmut Demirtaş, üstün bir özveriyle çalışan Vefa Destek Grubu ekiplerinin vatandaşlarımızın da takdirine mazhar olduğunu dile getirdi. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Adana'da başarılı çalışmalara imza atan ekiplere teşekkür ettiğini belirten Vali Demirtaş, "En zor günlerde yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daima canlı tutan Devletimiz, koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte de tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti. Devletimizin yardım elini vatandaşlarımıza ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz 7/24 canla başla çalışarak sosyal devlet olmanın, bir ve bütün olmanın en güzel örneklerini sergiledi" dedi.


Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin yardım faaliyetlerini ilk günkü azimle sürdürdüklerini ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Vali Demirtaş, daha güzel, daha sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşmak için el birliği içinde olan herkese teşekkür etti. Vali Demirtaş, "Birlik ve bütünlük içinde hareket ettiğimiz sürece korona virüs dönemini en iyi şekilde geride bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ADANA

Vefa Sosyal Destek Grubu, Yüreğir, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Demirtaş: 'Vefa Destek Grubumuzun yanındayız' - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Korona önlemleri hafifletildi, gece kulüpleri doldu taştı! Sosyal mesafe hiçe sayıldı Korona önlemleri hafifletildi, gece kulüpleri doldu taştı! Sosyal mesafe hiçe sayıldı         
17:35
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu         
13:00
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı         
12:45
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı         
12:21
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek         
11:56
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu         
11:42
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 17:43:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]