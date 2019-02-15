Vali Demirtaş Yaralanan İşçileri, Hastanede Ziyaret Etti
29 dakika önce
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Şehir Müzesi içerisinde bulunan ve güçlendirme çalışmaları yapılan tarım müzesi duvarının iskelenin üzerine çökmesi sonucu yaralanan işçileri, tedavi altına alındıkları hastanelerde ziyaret etti.
Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, Adana Şehir Müzesi içerisinde bulunan ve güçlendirme çalışmaları yapılan tarım müzesi duvarının iskelenin üzerine çökmesi sonucu yaralanan işçileri, tedavi altına alındıkları hastanelerde ziyaret etti.
Ambulanslarla Acıbadem
, Balcalı, Seyhan
Devlet ve Şehir Hastanelerine kaldırılan Mikail Bilen, Selman Bilen, Abulrrakip Bilen ve Yıldız Yüzer adlı işçilere geçmiş olsun temennisinde bulunup acil şifalar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, hastane yetkililerinden işçilerin sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.
Tahkikat başlatıldı
Çöken duvarın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Halil Bilen adlı işçiye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Demirtaş, büyük üzüntü duyduğunu ve ilk etapta aşırı yağmurların duvara verdiği olumsuz etkiden kaynaklandığının değerlendirildiğini belirttiği olayla ilgili araştırma ve soruşturmanın ivedilikle başlatıldığını ifade etti.
Olay yerinde incelemede bulundu
Vali Mahmut Demirtaş, hastanelerde işçileri ziyaret etmesinin ardından, Adana Şehir Müzesi'nde duvarın yıkıldığı alanda incelemelerde bulunarak, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:21 Kaynak: İHA
Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı
E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi
Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı