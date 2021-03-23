Vali Demirtaş yaşlıları unutmadı - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 'Yaşlılar Haftası' münasebetiyle yaşlıları evlerinde ziyaret edip bir süre görüştü.

Her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılar Haftası' münasebetiyle 13 Mart Mahallesinde ikamet eden İzzettin Saidoğlu ve Hasbiye Saioğlu çiftini beraberindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy ile ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, Sadioğlu çiftiyle yakından ilgilenerek bir süre hasbihal edip, taleplerini dinledi. Baş tacı yaşlıların sağlığını korumak amacıyla içerisinde bulunan pandemi nedeniyle kendileriyle çok fazla bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Vali Demirtaş, "Sosyal devlet olmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle yaşlılarımızın tüm taleplerini, sıkıntılarını gidererek hayatlarını kolaylaştırma konusunda gerek valilik olarak gerekse büyükşehir belediyesi olarak tüm gayreti gösteriyoruz. Yaşlılarımızın, engellilerimizin ve yardıma muhtaç olan tüm vatandaşlarımızın daima yanlarında olacağız" dedi.

Yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Hasbiye ve İzzettin Saidoğlu çifti, Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - MARDİN