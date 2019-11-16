Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, Yeni Ceyhan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu
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Vali Demirtaş, Yeni Ceyhan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Adana Valisi Mehmet Demirtaş Ceyhan İlçesinde yapım çalışmaları devem eden Ceyhan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Yeni Ceyhan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Adana Valisi Mehmet Demirtaş Ceyhan İlçesinde yapım çalışmaları devem eden Ceyhan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.


Hastanede yapılan çalışmalarda gelinen aşama hakkında Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Barış Kartal'dan bilgi alan Vali Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, Adana'nın her bir noktasını en kaliteli, etkin ve ulaşılabilir sağlık hizmetleriyle buluşturma hususunda çalışmaların devam ettirileceğini dile getirdi.


'Önce insan' şiarıyla devletin sağlık sektöründe son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Demirtaş, 92 ayakta tedavi polikliniği, 7 ameliyathanesi, 14 hemodiyaliz cihazı, genel acil servisi, 26 erişkin ve 14 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile Ceyhan Devlet Hastanesinin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmete sunulması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğini vurguladı.


Vali Demirtaş'ın inceleme gezisine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Akparti il Başkanı Şerif Güler, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, DSİ Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet, Ceyhan İlçe Sağlık Müdürü eşlik etti. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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