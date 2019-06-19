Vali Demirtaş: "Yüksek fiyata sebze ve meyve sattırmayacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, fahiş fiyat uygulaması yaparak haksız kazanç elde eden firmalara ve iş yerlerine yönelik denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili, firmalara idari para cezaları uyguluyoruz.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, fahiş fiyat uygulaması yaparak haksız kazanç elde eden firmalara ve iş yerlerine yönelik denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili, firmalara idari para cezaları uyguluyoruz. Vatandaşımıza yüksek fiyata sebze ve meyve satışı yaptırmayacağız" dedi.



Vali Demirtaş, yaş sebze ve meyve üretimi ile bunların satış ve pazarlanması alanlarında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.



Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, böylesine önemli bir toplantıyı düzenlemelerinin nedenlerine değindi.



İlk olarak Adana'nın, üretim noktasında hem ülkede hem de bölgede pek çok üründe ön sıralarda olmasına rağmen, bölgedeki diğer illerin gerisinde kalmış gibi bir izlenim oluştuğunu ifade eden Vali Demirtaş, "En başta kamu kesimi ve sektörün üretim ile satış temsilcileriyle bu olumsuz algıyı ortadan kaldırmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. İkincisi; hem üreticilerimizin hem de meslek mensuplarımızın çeşitli sorunları ve sıkıntıları var. Bu sorunları bu toplantıda dinleyecek, bu sıkıntılarla ilgili karşılıklı müzakerelerde bulunacağız. Sorunların çözümü noktasında 'Valilik olarak il ölçeğinde neler yapabiliriz, sıkıntıları nasıl giderebiliriz, üretim ve satış zincirini nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz', bunları konuşacağız" dedi.



Hal Kanununda bir değişiklik yapılmasının şu an gündemde olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Hal Kanunu'nun değişiklik sürecinde sizlerden alacağımız görüş ve önerileri Ticaret Bakanlığımıza ileteceğiz. Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde gıda fiyatlarında, özellikle yaş sebze ve meyve fiyatlarında spekülasyon yapan, fahiş fiyat artışı gerçekleştirerek haksız kazanç elde eden çevrelerle mücadele konusuna değineceğiz" şeklinde konuştu.



"Adana, Türkiye'nin en zengin yeridir"



Türkiye'nin üretime müsait verimli ve geniş tarım alanları, bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde meyve ve sebzenin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetişebildiği dünyanın nadir ülkelerinden biri olduğuna değinen Vali Demirtaş, "Akdeniz Bölgesinde yer alan ilimiz, ürün türü bakımından Türkiye'nin en zengin yeridir. Mevsimin ilk sebze, meyve ve tahılları bölgemizde üretilmektedir. Ayrıca ilimizin kıyı, eşik ve dağlık kesimlerinde farklı iklim ve toprak koşullarının yaşanması, meyve yetiştiriciliği alanında geniş bir çeşitliliğe ve dağılıma izin vermektedir. Adana, 1.632.883 ton meyve üretimiyle, Türkiye meyve üretiminin yaklaşık yüzde 7,3'ünü karşılamaktadır. Meyve yetiştiriciliğindeki asıl hedefimiz, yüksek kaliteli, pazarlanmaya uygun, hastalık ve zararlılardan arındırılmış, kalıntısız üretimi artırmaktır. Böylelikle hem iç piyasa ihtiyacını giderecek hem de dış pazarlara satılabilecek düzeye ulaşmaktır. Yetiştiricilikte devamlılığı sağlayarak, dış pazarlarda marka olabilmek ise nihai amacımızdır" diye konuştu.



"Özellikle ana meyveciliğimiz olan turunçgillerin ova kesiminde sorunlarını çözmek önceliğimizdir" diyen Vali Demirtaş konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Sert çekirdekli türlerden erkenci şeftali, nektarin ve kayısı yetiştiriciliğinin alternatif olarak geliştirilmesi de meyvedeki rekabet gücümüzü artıracaktır. Yüksek kesimlerde başta kiraz, vişne, ceviz ile uygun arazilerde badem yetiştiriciliğinin arttırılması ise üretim potansiyelimizi katlayacaktır. Zeytin üretimimiz ise yağlık ve sofralık olarak 118.415 dekar alandaki 42.000 ton üretimiyle, ülkemiz zeytinciliğine yüzde 1.4'lük katkı sunmaktadır. Öte yandan son yıllarda çilek üretimi ve örtü altı muz yetiştiriciliği de üreticilerimiz tarafından büyük ilgi görmektedir" dedi.



"Dış satımımızı artırmamız gerekiyor"



Üreticilerin kendilerini geliştirip ilgilendikleri alanda bilinçlenmeleri gerektiğini dile getiren Vali Demirtaş, "Üreticinin sahip olduğu arazinin iklim ve çevre koşulları iyi etüt edilerek üretim tercihleri belirlenmelidir. Bununla birlikte sofralık meyvelerin dışsatımı ise mevcut potansiyelimize göre oldukça düşüktür. Bu nedenle, meyve türlerinde dış satımımızı artırmamız gerekmektedir. Küçük dışsatımcıların organize olarak pazarlara girmesinin önünü açmalıyız. Kontrollü soğuk depo koşulları ile soğuk zincirin oluşturulmasını mutlaka sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.



Adana'nın 480 bin dekar turunçgil arazisi ile Türkiye'de narenciye üretimi yapılan en önemli merkezlerinin başında geldiğini belirten Vali Demirtaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"1.399.000 ton üretim ile ülkemiz üretiminin yüzde 29'u ilimizde gerçekleştirilmektedir. Üretimin artırılması noktasında turunçgil bahçesi tesis ederken iç ve dış piyasada tutulan ürünlerin dikilmesi yönünde bir ürün politikası geliştirmemiz gerekmektedir. Turunçgil üretiminde, üretimi çeşitlendirmeliyiz. Yılın tamamını kaplayacak şekilde erkenci çeşitlerden, geççi çeşitlere doğru bir üretim planı yapmalıyız. Bu sayede gerek iç pazar, gerekse dış pazar imkanlarından daha fazla yararlanmış oluruz. Malumunuz narenciye üretimimizin önündeki en önemli engellerden biri Akdeniz Meyve Sineğidir. Zararlının yoğun olduğu dönemlerde mücadelesi yapılmadığı zaman yüzde 100'e varan ekonomik kayıplar görülebilmektedir. Bu yılda ilimizde Akdeniz Meyve Sineğine karşı mücadelemizi, biyoteknik, kimyasal ve kültürel mücadele metotları ile aktif olarak sürdürmekteyiz" diye konuştu.



Adana'nın aynı zamanda ihracata mal veren en önemli bölgelerden biri olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, şunları kaydetti:



"Son dönemde Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimive İyi Tarım Uygulamaları'yla bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve doğru dozda kullanılmasıyla kalıntısız ürün elde edilmesi sağlanmış; böylelikle ihracattan geri dönüşlerin de önüne geçilmiştir. 2018 yılında Adana'da üretilen toplam sebze miktarı ise 1.806.463 tondur. Ülke üretiminde karpuzun yüzde 25'i, kavunun yüzde 12'si, marulun yüzde 14'ü, soğanın yüzde 7,5'i, patatesin, biberin yüzde 5'i, patlıcanın yüzde 4'ü, ıspanağın yüzde 2'si, domates ve salatalığın yüzde 1'i bu topraklarda yetişiyor. Amacımız bilinçli üretim metotlarıyla, bu oranları daha yukarılara çıkarmaktır. Fahiş fiyat uygulaması yaparak haksız kazanç elde eden firmalara ve iş yerlerine yönelik denetimlerimizi de ilgili birimlerimiz eliyle sürdürüyoruz. Aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili, firmalara idari para cezaları uyguluyoruz. Bu noktada yaş sebze ve meyve ticaretine dair denetimlerimizin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin bilinmesini isterim. Vatandaşımıza yüksek fiyata sebze ve meyve satışı yaptırmayacağız. Bunun için tüm tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Ticaret İl Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği denetimlerimizi sıklaştıracağız ve fırsatçılara asla göz açtırmayacağız." - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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