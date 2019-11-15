Vali Demirtaş, Yumurtalık Barbaros İlkokulu'nu ziyaret etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu sene ilk defa uygulanan ara tatil öncesinde Yumurtalık Barbaros İlkokulunu ziyaret etti.



Okulda minik öğrencilerle bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Vali Demirtaş, tüm öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu sene ilk defa uygulanan ara tatilde bakanlığın öngördüğü sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılmaları tavsiyesinde bulundu.



Ziyareti sırasında açıklama yapan Vali Demirtaş, eğitimin toplumların geleceğini şekillendirmede en büyük güç olduğunu ifade ederek tarihin her döneminde insanlığa değer katan milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması yolunda en önemli kaynağın eğitimli genç nesiller olduğuna dikkat çekti. Ülkenin kalkınmasına omuz verebilmek, dünyaya daha geniş bir açıdan bakabilmek ve bireysel anlamda her açıdan mutlu bir toplum oluşturabilmek için eğitim yatırımlarına çok önem verdiklerini vurgulayan Demirtaş, "Öğretmenlerimizin yoğun emeklerle aktardığı bilgi ve birikim neticesinde önemli kazanımlar edinen çocuklarımızın; ülkemizin aydınlık yüzü olacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.



Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural'ın da katıldığı okul ziyareti, Vali Demirtaş'ın yetkililerden okulla ilgili bilgiler almasının ardından sona erdi. - ADANA