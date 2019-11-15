Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, Yumurtalık Barbaros İlkokulu'nu ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş, Yumurtalık Barbaros İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Vali Demirtaş, Yumurtalık Barbaros İlkokulu'nu ziyaret etti

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu sene ilk defa uygulanan ara tatil öncesinde Yumurtalık Barbaros İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Yumurtalık Barbaros İlkokulu'nu ziyaret etti, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu sene ilk defa uygulanan ara tatil öncesinde Yumurtalık Barbaros İlkokulunu ziyaret etti.


Okulda minik öğrencilerle bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Vali Demirtaş, tüm öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu sene ilk defa uygulanan ara tatilde bakanlığın öngördüğü sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılmaları tavsiyesinde bulundu.


Ziyareti sırasında açıklama yapan Vali Demirtaş, eğitimin toplumların geleceğini şekillendirmede en büyük güç olduğunu ifade ederek tarihin her döneminde insanlığa değer katan milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması yolunda en önemli kaynağın eğitimli genç nesiller olduğuna dikkat çekti. Ülkenin kalkınmasına omuz verebilmek, dünyaya daha geniş bir açıdan bakabilmek ve bireysel anlamda her açıdan mutlu bir toplum oluşturabilmek için eğitim yatırımlarına çok önem verdiklerini vurgulayan Demirtaş, "Öğretmenlerimizin yoğun emeklerle aktardığı bilgi ve birikim neticesinde önemli kazanımlar edinen çocuklarımızın; ülkemizin aydınlık yüzü olacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.


Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural'ın da katıldığı okul ziyareti, Vali Demirtaş'ın yetkililerden okulla ilgili bilgiler almasının ardından sona erdi. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı
Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:06:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, Yumurtalık Barbaros İlkokulu'nu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]