Vali Demitaş'tan 10 Kasım mesajı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vali Demirtaş, istiklal mücadelesine önderlik ederek elde ettiği zaferler doğrultusunda milleti ortak bir ideal etrafında birleştirip kurduğu Cumhuriyet ile örnek bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını ifade etti.



Dünya tarihinde büyük etkisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletine sonsuz güven ve inanç duymuş, duyduğu bu inançla milletin makus talihini değiştirerek özgürlük ve bağımsızlığın mimarı olduğunu söyleyen Demirtaş, mesajının devamında şunları kaydetti:



"Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kadın, erkek, genç, ihtiyar demeksizin vatanımızı korumak için büyük bir mücadele vermiş kanıyla ve canıyla işgalci devletlere karşı vatanımızı savunmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş mücadelesinde vatanımızı kahramanca savunan istiklal ve istikbali için geleceğine ve iradesine sahip çıkan Türk milletinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de vatanına sahip çıkacağına olan inancını 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözüyle belirtmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel eseri olan Cumhuriyeti 96 yıldır muhafaza ve müdafaa ederek ilerletmek amacıyla var gücüyle, birlik ve beraberlik içinde çalışan milletimiz; ülkesini ve milletini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak amacıyla gösterdiği çabayla Atatürk'ün milletimize olan inancının doğruluğunu kanıtlamıştır. Bizler de Cumhuriyetimizi bir adım ileriye taşımak hedefiyle daima; eğitim, ekonomi, sağlık, ticaret, sanayi gibi birçok alanda yapılan çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Devletimiz ve ülkemizin geleceğini daha da aydınlık yarınlara taşımak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızı korumak uğruna canını fedakarca ortaya koyarak şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." - ADANA