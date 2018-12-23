Son Dakika Haberleri: Vali Demitaş'tan Ziyaret

Vali Demitaş'tan Ziyaret

2 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Demirtaş, ziyaretler kapsamında ilk olarak Kaymakam Muammer Sarıdoğan ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Pozantı esnafıyla buluşan Vali Mahmut Demirtaş, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, esnafla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini ve taleplerinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:00 Kaynak: AA

Adana, Pozantı, Mahmut Demirtaş, Güncel
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