Vali Demitaş'tan Ziyaret
2 saat önce
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, Pozantı
ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Demirtaş, ziyaretler kapsamında ilk olarak Kaymakam Muammer Sarıdoğan ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Pozantı esnafıyla buluşan Vali Mahmut Demirtaş, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Vali Demirtaş, esnafla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini ve taleplerinin takipçisi olacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:00 Kaynak: AA
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