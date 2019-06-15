Son Dakika Haberleri: Vali'den 10 öğrenciye karne hediyesi bisiklet
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Vali'den 10 öğrenciye karne hediyesi bisiklet

4 saat önce

Türkiye genelinde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Ömer Seymenoğlu karne alan öğrenciler arasından kura ile belirlenen 10 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Vali'den 10 öğrenciye karne hediyesi bisiklet, System.String[]
Türkiye genelinde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Ömer Seymenoğlu karne alan öğrenciler arasından kura ile belirlenen 10 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Vali Seymenoğlu yoğun programına rağmen çocuklara verdiği sözü yerine getirmek ve çocukları daha fazla bekletmemek adına, akşam saatlerinde Isparta Valiliği önünde hazırlattığı 10 bisikleti kura ile belirlenen çocuklara teslim ederek karne sevinçlerini bir kat daha artırdı.

Öğrencilerle birlikte ailelere de çeşitli hediyeler veren Vali Seymenoğlu, öğrencilere ve ailelerine mutlu ve sağlıklı bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunurken, çocukların bisikletleri kullanırken trafik kurallarına uymalarını da istedi.

Bisikletlerine kavuşan minik öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken karne hediyeleri için Vali amcalarına teşekkür ettiler. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
Türkiye, Isparta, Güncel
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