Son Dakika Haberleri: Vali'den Başkan Yanmaz'a hayırlı olsun ziyareti
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Vali'den Başkan Yanmaz'a hayırlı olsun ziyareti

38 dakika önce

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz'a iade-i ziyarette bulundu.

Vali'den Başkan Yanmaz'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Vali Dr. Zülkif Dağlı, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz'a iade-i ziyarette bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde göreve gelen Başkan Okan Yanmaz ilk olarak Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etmişti. Bir takım etkinlik için Akçakoca'ya giden Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkan Okan Yanmaz'a iadeyi ziyarette bulundu. Vali Dağlı Yanmaz'a görevinde başarılar dilerken, Yanmaz'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:58 Kaynak: İHA
Akçakoca, Zülkif Dağlı, Mehmet Okan Yanmaz
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