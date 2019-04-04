Vali'den Çini Sanatçıları İsmail Yiğit ve Muzaffer Çelik'e Ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, geleneksel Türk Çinileri üzerine önemli çalışmalar yapan çini sanatçısı İsmail Yiğit ile Kültür Bakanlığı Çini Sanatçısı Muzaffer Çelik'i ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, geleneksel Türk Çinileri üzerine önemli çalışmalar yapan çini sanatçısı İsmail Yiğit ile Kültür Bakanlığı Çini Sanatçısı Muzaffer Çelik'i ziyaret etti.



Toraman, ilk olarak tarihi Sipahi Konağı'nda hizmet veren Çini Sanatçısı İsmail Yiğit'in atölyesine giderek eserlerini inceleyip bilgiler aldı.



Ziyaretine Kültür Bakanlığı Çini Sanatçısı Muzaffer Çelik ile devam eden Vali Toraman, Çelik'in çini, seramik ve porselen üzerine yapmış olduğu çalışmaları inceledi.



Kütahya'nın tanıtımında emeği geçen çini sanatçılarını tebrik eden Vali Toraman, çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten İsmail Yiğit ile Muzaffer Çelik, Vali Toraman'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

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