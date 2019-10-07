Son Dakika Haberleri: Vali'den Devrek Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
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Vali'den Devrek Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

55 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Devrek Kaymakam Vekili Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduZonguldak Velisi Erdoğan Bektaş Devrek'e gelerek geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Kaymakam Vekili Ümit Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali'den Devrek Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Devrek Kaymakam Vekili Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu


Zonguldak Velisi Erdoğan Bektaş Devrek'e gelerek geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Kaymakam Vekili Ümit Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daire müdürleri ile birlikte kapıda karşılanan Bektaş ziyaretle, ilgili şunları söyledi, "Bugünkü ziyaretimiz amacı ilçemizde yeni göreve başlayan Kaymakam Vekilimiz Ümit Altay'a hayırlı olsun temennisinde bulunmak üzere buradayız. Buradan da yüksek okulumuzu ve yarı açık ceza evini ziyaret edeceğiz" diye konuştu - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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