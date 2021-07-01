Vali Sonel, Dertlere Derman Olmayı Sürdürüyor - Son Dakika

Vali Sonel, Dertlere Derman Olmayı Sürdürüyor Vali Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor. Valilik Toplantı Salonunda yapılan "Halk Günü" toplantısında, Vali Tuncay Sonel vatandaşların tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek not alan Vali Sonel, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden kendisine iletilen taleplere çözüm bulunmasını istedi. Vatandaşların kendisiyle görüşerek dertlerini, sıkıntılarını anlatmak istediklerini belirten Vali Tuncay Sonel, "Bu çerçevede vatandaşlarımıza yönelik Halk Günü toplantıları düzenleyerek, bizden istekte bulunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya gayret ediyoruz" dedi. Toplantıya katılan vatandaşlara 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme süresince maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlatan Vali Tuncay Sonel, toplantıya aileleri ile birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi. Halk Günü Toplantısının yanı sıra kendisini ziyarete gelen vatandaşları da Valilik Makamında ağırlayan Vali Tuncay Sonel, bu çerçevede 92 kişiyle görüşme sağladı.