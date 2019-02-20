Vali'den Kan Bağışı Kampanyasına Destek
1 saat önce
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk Kızılayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.
Kütahya
Valisi Ömer Toraman, Türk Kızılayı
ile Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından Türkiye
genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.
"Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" sloganıyla düzenlenen Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyası kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
personeli kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Valİ Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
ile emniyet personeli katıldı.
Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ömer Toraman, "Kızılay'ımız ülkedeki kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Dolayısıyla bu tip organizasyonlarla hem kan bağışı bilincini oluşturmaya hem toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturmaya gayret gösteriyorlar. Bu katılım da duyarlılığın olduğunun işareti. Milletimiz bu konuda çok hassas" dedi.
Kan bağışı çağrısında da bulunan Vali Toraman, "Herkesinbelli aralıklarla, kendilerini sağlıklı hissettikleri müddetçe kan bağışında bulunmasını talep ediyor, bugüne kadar verdikleri destekleri devam ettirmelerini arzu ediyoruz. Katılımlarından dolayı emniyet teşkilatımızın mensuplarına ve görevlerini özveriyle yerine getiren Türk Kızılayı personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:29 Kaynak: İHA
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak
3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı