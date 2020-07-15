Vali'den maske takmayan imam uyarı - Son Dakika

Vali'den maske takmayan imam uyarı

- Vali'den maske takmayan imam uyarı Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı.

- Vali'den maske takmayan imam uyarı

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GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı. Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından maske takmayı unutan imamı vali uyardı.

Etkinlikler kapsamında Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte bir araya gelen Vali Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile şehit aileleri okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bıraktılar.

Vali duadan sonra maske takmayan imama uyarıda bulundu

Vaka sayıları artan 5 ilden birisi olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan Gaziantep'te Vali Davut Gül, her mecrada uyarılarına devam ediyor. Asri Mezarlıktaki Şehitlik ziyaretinde dua okuyan imamın duadan sonra maskeyi takmadığını gören Vali Gül, 'Hocam maskemizi takalım hasta olmayalım' diyerek uyarılarda bulundu. Vali'nin uyarısı ile imam maske taktı.

Şehitlikteki program mezarlara bırakılan karanfillerden sonra sona erdi.

Gaziantep, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali'den maske takmayan imam uyarı - Son Dakika
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