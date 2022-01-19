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Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi - Son Dakika

Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi

19.01.2022 17:11
Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi

Şiddetli kar Türkiye'yi etkisi altına aldı. Birçok ilde okullar arka arkaya tatil edildi. Aksaray'da tatil duyurusunu yapan Vali Hamza Aydoğdu'yla bir öğrenci arasında komik bir diyalog yaşandı. "Yarın okul tatil olmasa sabah antifriz içip, gidecektim" diyen öğrenciye Vali Aydoğdu "Kazım 'sen içme' diye tatil edildi, sana kıyamayız, sen bizim için değerlisin" diyerek cevap verdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun Twitter'dan yaptığı okul tatili duyurusuna bir öğrenci "Yarın okul tatil olmasa sabah antifriz içip, gidecektim" diyerek yorum yaptı. Vali Aydoğdu "Kazım 'sen içme' diye tatil edildi, sana kıyamayız, sen bizim için değerlisin" diyerek cevap verdi, diyalog çok sayıda beğeni aldı.

Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi

"KAZIM SEN İÇME DİYE..."

Kent merkezinde dün etkili olan kar yağışı sonrası Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Twitter hesabından "İlimiz genelinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda 19.01.2022 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli personel ve hamile olanlar da bir gün izinli sayılacak" paylaşımda bulunarak, okulların tatil edildiğini açıkladı. Vali Aydoğdu'nun paylaşımının altına Kazım Şaşmaz isimli bir öğrenci "Yarın okul tatil olmasa sabah antifriz içip, gidecektim" yazdı. Öğrencinin yorumuna Vali Aydoğdu "Kazım 'sen içme' diye tatil edildi, sana kıyamayız, sen bizim için değerlisin" diyerek cevap verdi, diyalog sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
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Hamza Aydoğdu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi - Son Dakika
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