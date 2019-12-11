Vali'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Vali'den şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde başından vurulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir'in Kütahya'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali'den şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde başından vurulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir'in Kütahya'da yaşayan ailesini ziyaret etti.


Şehidin babası Sabahattin Özdemir ve annesi Şerife Özdemir'e başsağlığı ve sabır temennisinde bulunan Vali Toraman, devletin birer emanet olan şehit ailelerinin daima yanında olduğunu söyledi.


Vali Toraman'a, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da eşlik etti. - KÜTAHYA

Kütahya, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi

Son Dakika Haberleri
22:47 Rabia Naz Komisyonu, uzmanları dinledi - Son Dakika
22:47 Silivri'de silahla vurulan köpek felç oldu - Son Dakika
22:45 Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (4) - Son Dakika
22:45 Kalın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi söz konusu olmamıştır - Son Dakika
22:44 Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]