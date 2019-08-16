Son Dakika Haberleri: Vali'den Sivasspor'a baklava dopingi
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Vali'den Sivasspor'a baklava dopingi

40 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Vali'den Sivasspor'a baklava dopingi, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni sezonun ilk hafta maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'u ziyaret ederek kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Yiğidolar'ın Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden Vali Ayhan, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek, kırmızı-beyazlı takıma Beşiktaş maçında başarı dileklerini iletip, sporculara baklava ikram etti.

"Her zaman arkanızdayız"

Ziyarette konuşan Vali Ayhan, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sivas olarak her zaman arkanızdayız. Fenerbahçe ile oynadığımız Cumhuriyet Kupası maçından sonra daha da heyecanlandık. Harika bir futbol, müthiş bir ambiyans vardı. Beşiktaş maçını kazanacağımıza olan inancım tam. Biz de tribünden güç ve destek vereceğiz. Bir vali olarak, bir taraftar olarak her zaman yanınızdayım. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum" dedi.

Ziyarette ayrıca Başkan vekili Erdal Sarılar'a doğum günü sürprizi yapıldı. Vali Ayhan beraberinde getirdiği pastayı keserek Sarılar'ın doğum gününü kutladı.

Vali Ayhan, ayrıca kaleci Samassa'ya penaltı atışı da yaptı. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve As Başkan Faruk Taşseten de yer aldı. - SİVAS
Salih Ayhan, Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:36 Kaynak: İHA
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