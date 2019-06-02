Son Dakika Haberleri: Vali'den trafik denetimi
Son Dakika Yerel Haber

Vali'den trafik denetimi

1 saat önce

Vali'den trafik denetimi Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm gayretlerinin çocuklarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak olduğunu söylediSİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm gayretlerinin çocuklarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Vali'den trafik denetimi
Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm gayretlerinin çocuklarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi
SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm gayretlerinin çocuklarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, 2019 yılı Ramazan Bayramı tatili sürecinde ülke genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması ile "Bu yolda hep birlikteyiz", "Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyalarına destek vermek amacıyla yol uygulama noktalarını ziyaret etti.
Ankara Yolu Uygulama Noktası ile Kovalı Jandarma Yol Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, kontrol için durdurulan araçlardaki yolcularla sohbet etti. Araçta bulunan çocuklara, kırmızı düdük, şapka, t-shirt ve kitap hediye eden Vali Ayhan, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
Türkiye'nin dört bir yanında bütün noktalarda ciddi anlamda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bütün güvenlik mensuplarının gayret gösterdiğini belirten Ayhan, "İlimizde de 63 noktada 130 personelimiz farkındalık oluşturmak için çalışıyor. Burada temel gaye; her hangi bir ceza uygulamak değil. Yapmak istediklerimiz; bir bilinç oluşturmak ve vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde gitmek istediği noktaya gitmesini sağlamak. Bütün gayretimiz, çocuklarımızda ve sürücülerimizde farkındalık oluşturabilmek. İyi bir noktadayız. Bu bayramda kazasız, belasız bir bayram geçirmek istiyoruz. Bu bilinçte hareket ediyoruz. 82 milyon vatandaşımızın güzel bir bayram geçirmesi için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Vali'den trafik denetimi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Sivas, Salih Ayhan, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali'den trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]