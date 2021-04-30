Vali'den üreten kadınlara tavsiye: "Kooperatif kurun" - Son Dakika

Vali'den üreten kadınlara tavsiye: "Kooperatif kurun"

30.04.2021 13:41
Vali'den üreten kadınlara tavsiye:

Ordu'da göreve başladığı günden bu yana çeşitli etkinlik, merasim veya program vesilesiyle ilçelere giden Vali Tuncay Sonel, Aybastı ilçesini ziyaret etti.

Ordu'da göreve başladığı günden bu yana çeşitli etkinlik, merasim veya program vesilesiyle ilçelere giden Vali Tuncay Sonel, Aybastı ilçesini ziyaret etti.

Aybastı ilçe ziyaret programına, Kaymakamlığı ziyaret ederek başlayan Vali Tuncay Sonel, ardından Kaymakamlık binası önünde Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fevzi Okul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu tarafından karşılandı.

Halı dokuma kursu açıldı

Vali Tuncay Sonel, Kaymakamlık Makamına geçerek, Kaymakam Muhammet Şükrü Pekpak'tan ilçenin genel durumu, sorunları, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. İlçede kadınların el emeği ürünlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaymakam Muhammet Şükrü Pekpak, "Halk Eğitimi Merkezimizde 34 kadınımıza örgü bebek kursu verildi. Bu kurslarda örgü bebek yapımını öğrenen kadınlarımız aile bütçelerine katkıda bulunmaya başladılar. Geçmişte Aybastı ilçemizde 700'e yakın halı dokuma tezgahı varmış. Günümüzde yok olmayla karşı karşıya kalan halı dokumacılığını tekrar canlandırmak istiyoruz. Bunun için de Halk Eğitimi Merkezimizde halı dokumacılığı kursu açtık. İlçemizde halı dokumacılığını tekrar yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Kadınlar kooperatif kursun"

Vali Sonel, bu bilgiler ışığında ilçede Kadınlar Kooperatifi kurulmasının yararlı olacağını söyledi. Vali Sonel, "Atıl kalan köy okullarını çürümeye terk etmeyip, mutlaka değerlendirmeliyiz. O okulları kurs merkezi haline getirebilir. Bir Kültürevi haline dönüştürebiliriz. Yöre sakinlerinin kullanabileceği bir düğün salonu gibi sosyal tesis haline getirebiliriz. Her ilçemizde, kadınlarımızın el emeği ürünlerini değerlendirmek için Kadınlar Kooperatifi kurmalıyız. Üretilen ürünlerin pazarlama sorunu olmayacak. Kadınlarımız üretecekler, kazanacaklar ve mutlu olacaklar. Bu konuda yerel yöneticilerimiz çaba sarf etmeliler. Destek ve yardımcı olmak bizden, kooperatifi kurmak sizden" şeklinde konuştu.

"Kültür Sarayi ve Sanayi Sitesine ihtiyacımız var"

Vali Sonel, Aybastı Belediyesini de ziyaret ederek, belediye hizmetleri, yatırımlar, projeler ve ihtiyaçlar hakkında Belediye Başkanı Beytullah Geçtan'dan bilgi aldı. Aybastı'nın 61 yıllık ilçe olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, "İlçemizin önemli ihtiyaçlarından birisi olan TOKİ Konutları, İmam Hatip Lisesi binası, sizlerin de desteğiyle ilçemize kazandırıldı. İlçemizde işsizliğe büyük çare olacak Tekstilkent projemize DOKA'dan destek verdiniz. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasından dolayı vermiş olduğunuz desteklere ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum. 70-80yıllık su sorunumuz OSKİ'nin yapmış olduğu ihale ile birlikte çözülüyor. Doğalgazı ilçemizde kullanmak istiyoruz. Çevre yolu ihtiyacımız var. Çevre yolu için kamulaştırma çalışmaları yüzde 80 düzeyinde bitti. Perşembe Yaylamızda imar sorunumuz var. Sağlık Mahallemizde yaşanan afetten kaynaklanan bazı sıkıntılarımız var. İlçemizde ihtiyaç duyulan Küçük Sanayi Sitesi, Kültür Sarayı yapımı konularında da sizlerden yardım ve destek bekliyoruz" diye konuştu.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Aybastı ilçesine de yapılan hizmetlere ve yatırımlara destek olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Vali Tuncay Sonel, "Aybastı ilçemiz, tarihi özelliğe ve öneme sahip bir ilçemiz. Perşembe Yaylamız, bizler için bir nimettir. Hep birlikte orayı korumalıyız" ifadelerini kullandı. - ORDU

Vali'den üreten kadınlara tavsiye: Kooperatif kurun
Vali'den üreten kadınlara tavsiye: Kooperatif kurun
Vali'den üreten kadınlara tavsiye: Kooperatif kurun
Vali'den üreten kadınlara tavsiye: Kooperatif kurun

Tuncay Sonel, Hisarcık, Aybastı, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali'den üreten kadınlara tavsiye: 'Kooperatif kurun' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda         
14:52
Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü         
14:23
Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı         
14:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum         
13:56
İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor         
13:00
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti         
11:55
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı         
02:43
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 15:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali'den üreten kadınlara tavsiye: "Kooperatif kurun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement