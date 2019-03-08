Son Dakika Haberleri: Vali'den Üretime Katkı Sağlayan Kadınlara Plaket

Vali'den Üretime Katkı Sağlayan Kadınlara Plaket

1 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'de üretime katkı sağlayan kadınlara plaket verdi.

Vali'den Üretime Katkı Sağlayan Kadınlara Plaket, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'de üretime katkı sağlayan kadınlara plaket verdi. Niğde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliye Yılmaz ve kadın üyelerini Vali Şimşek makamında ağırladı.

Kadınları karanfil ile karşılayan Vali Şimşek: " sizlerin dünya kadınlar gününüzü kutluyorum. Bugünde toplum olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda emeği ve alın teri bulunan, nüfusumuzun yarısını oluşturan fedakarlık ve şefkat abidesi kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi ve siyaset alanlarındaki konumlarının daha da güçlendiğini görmek bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir. Sizlerin varlığını toplumumuzun hayatımızın her yerinde hissediyoruz. Bizler kadına değer veren kadını baş tacı yapan bir kültürün geleneğin temsilcileriyiz. Sizler ülkemizin kalkınması için ülkemizin gelişmesi için her zaman olduğu gibi yine katkı vermeye devam edeceksiniz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, kadın üreticilere il ekonomisine sağladıkları desteklerden dolayı plaket verdi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel
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