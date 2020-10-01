Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi - Son Dakika

Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi

Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Kayseri ilimiz için risk devam ediyor" "Maske zorunluluk bölgelerinde sigara içilmesine ceza uygulanacak" Yurt genelinde gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerine Kayseri'de de devam edildi.

Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Kayseri ilimiz için risk devam ediyor"

"Maske zorunluluk bölgelerinde sigara içilmesine ceza uygulanacak"

KAYSERİ - Yurt genelinde gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerine Kayseri'de de devam edildi. Denetimler sırasında Kayseri Kalesi'nin yanında sigara içen vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Denetimde açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, daha fazla çalışarak riski kaldıracaklarını belirterek, "Kayseri ilimiz için risk devam ediyor" dedi.

Kayseri Valiliği önünden başlayan denetimlerde Vali Günaydın'a Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti. Denetimlerde esnaf sosyal mesafe konusunda uyarılırken, kuralları ihlal eden vatandaşlara da işlem uygulandı.

Kayserililerin işleri olmadıkça dışarı çıkmamasını ve işlerini hallettikten sonra direkt evlerini dönmeleri gerektiğini söyleyen Vali Günaydın, "Hepinizin bildiği gibi, bütün illerimizde olduğu gibi ilimizde de korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerimizi yapacağız. Bu denetimimizin diğer günlerdeki denetimlerden farkı şu, bugün bütün kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız da bu denetimler de görev alarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, farkındalık oluşturuyoruz ve bu mücadelenin bir bütün halinde yapılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Bugüne kadar bize vermiş oldukları destekleri için Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Geçen hafta 15. gününü doldurduğumuz, gerekmedikçe evden çıkmıyoruz, çağrımızın sonuçlarını konuşmuştuk ve geçen hafta şunu da ifade etmiştik, aynı şekilde, aynı kararlılıkla ve aynı hassasiyetle gerekmedikçe, zorunlu olmadıkça evde kalmaya devam edelim, işimiz olduğunda çıkalım hızlı bir şekilde işimizi görelim ondan sonra evimize dönelim. Özellikle hafta sonları için de gerekmedikçe dışarı çıkmamaları yönünde vatandaşlarımıza bir çağrımız olmuştu. Bu çağrılarımıza çok büyük oranda uyulduğunu gördük ve bunun da olumlu işaretlerini hep beraber konuşmuştuk. Olumlu işaretler olduğunu söylediğimizde de altını çizerek şunu ifade etmiştik" dedi.

"Kayseri için risk devam etmekte"

Vali Günaydın, Kayseri'de riskin devam ettiğini ve riski düşürmek için daha fazla çalışılması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kayseri ilimiz için risk devam ediyor. Bizim bu riski minimize edip, ortadan kaldırmamız için daha fazla çalışmamız daha fazla emek göstermemiz maske, mesafe, temizlik kurallarına hassasiyetle uymamız, gerekmedikçe kalabalık alanlara girmememiz, düğün ve benzeri organizasyonlarda belirlenen kurallara ve tedbirlere titizlikle uymamız, özellikle işletmeler de, restoranlarda, kafeler de ve diğer alanlarda da Sağlık Bakanlığımızın rehberliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde hareket etmemizin ne kadar önemli olduğu vurgulamıştık. Sağlık Müdürlüklerimizin ortaya koyduğu raporlar doğrultusunda da, maalesef istenmeyerek de olsa bazı işletmelerimize 15 gün faaliyetlerine ara verme kararı vermiştik. Yarın bu süre doluyor. Denetimlerimiz devam edecek. Özellikle dün biz tekrar sahadaydık ve gördüğümüz şekilde şunu çok net ifade edeyim, Vatandaşlarımızın önemli kısmı maske takmaya özen gösteriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum."

"Maske zorunluluğu olan alanlarda sigara içilmesine ceza uygulanıyor"

Sigara içmenin maske takmamayı gerektirmediğini ve cezai işlemlerin kesinlikle uygulanacağını söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Sağlık Bakanlığımızın rehberinde belirtilen kurallara hala uyulmadığını da maalesef tespit ediyoruz. İstemeyerek de olsa bu konuda ki cezai işlemleri faaliyete koyuyoruz. Bu cezai işlemler iki türlüdür, bir idari para cezaları var ikincisi de Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre de ihlal yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunun hapis cezaları türüne göre, 2 aydan 1 yıla kadar veya 3 aydan 2 yıla kadar değişiyor. Bunun için vatandaşlarımızın bu hapis cezalarıyla bu cezai işlemlerle muhatap olmaması için gerekli şekilde davranmalarını kendilerinden bekliyoruz. Özellikle restoran gibi alanlarda oturma düzeninde çok büyük eksikleri olduğunu gördük. Masa da nasıl oturulacağı çok net bir şekilde tanımlanmış. Biz hiçbir işletmeyi kapatma taraftarı değiliz ama elbette uyarmamıza rağmen, kurallara uyulmamakta ısrar ediliyorsa istemeden de olsa buraları kapatmak zorunda kalacağız. Eğer bir yerde maske takma zorunluluğu getirilirse, bu hepimiz için geçerlidir ve herkesin de bu kurallara uymasını bekliyoruz. Dün de yaptığımız denetimde kale surlarının kenarında sigara içen 2 vatandaş vardı. Bu alanlarda maske takma zorunluluğu var. Sigara içiyorum diye maske indirmeleri, maske takma cezalarının uygulanmasına engel değildir. Bu nedenle maskenin zorunlu olduğu alanlarda, yeni bir karar almaksızın cezayı uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi
Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi
Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi
Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi
Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi

Memduh Büyükkılıç, Para Cezası, Kayseri, Sigara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali, denetimde sigara içenleri affetmedi - Son Dakika

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