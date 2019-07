Vali Deniz, 15 Temmuz'da oynanmak istenen büyük oyuna dikkat çekti Manisa Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'daki şehit aileleri ve gazilere yemek verildiManisa Valisi Ahmet Deniz: "15 Temmuz'da o hainler eğer başarılı olsaydı Türkiye 'de bir iç savaş olacaktı, Suriyelileşecektik""Bazıları çıkıyor hala 15 Temmuz'da sanki bir şeyler olmamış gibi, 15 Temmuz yaşanmamış gibi, 251 tane şehidimiz olmamış gibi bir şeyler türetmeye çalışıyorlar. Bu algı operasyonudur""Bizim yapacağımız tek şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmakMANİSA - 15 Temmuz'un 3. yıldönümünde şehit aileleri ve gazilere seslenen Manisa Valisi Ahmet Deniz, 15 Temmuz kalkışmasının aslında Doğu Akdeniz 'deki petrol ve doğalgaz rezervlerinden Türkiye'yi saf dışı bırakmak için planlanan büyük bir oyun olduğuna dikkat çekerek, "Bazıları çıkıyor hala 15 Temmuz'da sanki bir şeyler olmamış gibi, 15 Temmuz yaşanmamış gibi, 251 tane şehidimiz olmamış gibi bir şeyler türetmeye çalışıyorlar. Bu algı operasyonudur. Tamamen algı operasyonudur. Bu oyunlara gelmemek lazım" dedi.Manisa Valiliği tarafından ile Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Polisevinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'daki şehit aileleri ve gazilere yemek programı düzenlendi. Program öncesi Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz şehit aileleri ve gazilerin masalarını ziyaret ederek tek tek selamlaştı."Halkımız bu kurtuluş günü kanlarıyla tarih yazmıştır"Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yemeğin ardından ilk konuşmayı AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık yaptı. Kıvırcık konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye pranga vurulmak istenmiş, millet iradesi Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğramıştır. Aziz milletimizin sesini kısmak, mazlumların umut ışıklarını söndürmek için var güçleriyle uğraşan, asker kıyafetlerine bürünmüş hainler Türkiye'nin diz çökmesi ve milli varlığın tümden yıkılması maksadıyla Türk milletini tam kalbinden hançerlemiştir. Devletin topunu, tankını, silahını kendi halkına çeviren bu gözü dönmüş piyonlar, şehit olsun diye evlat yetiştiren bir milletin damarlarındaki asil kanı hesaba katmadılar. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrısıyla, devletine, bayrağına sahip çıkan halkımız 'Şehitlik mertebesine erişiriz' düşüncesiyle meydanlara akın etti. Söz konusu vatan, bayrak, ezan olduğunda gözünü bile kırpmadan ateşe atlayacak bir ecdadın evlatlarıyız Elhamdülillah. Söz konusu vatan, bayrak olduğunda hiç kimse arkasına dahi bakmadı. Böylesi aziz bir milletin ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 15 Temmuz gecesi milyonlarca vatandaşımızın tek yumruk olup hainlere karşı durduğu kurtuluş gecesidir. Halkımız bu kurtuluş günü kanlarıyla tarih yazmıştır. Bu necip millet vatan sevgisini ve vatanı korumanın en büyük değerlerimizden birisi olduğu gerçeğini yine, yeniden tüm dünyaya ilan etmiştir.""Bu oyun bu kadar büyük aslında"15 Temmuz gecesi askerlerin içine sızan FETÖ üyelerinin hain bir kalkışması ile karşılaşıldığını kaydeden Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bu kalkışmaya karşı başta Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik duruşu, silahlı kuvvetlerimizin içerisinde, emniyet mensuplarımızın içerisinde vatanına milletine bağlı kahramanların yiğitçe çarpışması ve aziz milletimizin asil duruşu sayesinde bu kalkışma başarısızlığa uğradı. Ne mutlu ki böyle asil bir milletin ferdiyiz. Neydi bunların amacı, neden böyle bir şeye kalkıştılar? Bunlar aslında bir şeyin göstergesi. Yıllardır, bin yıldır biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Asıl yapmak istedikleri 1071'in, 1453'ün, Çanakkale 'nin intikamını almak. O zaman belki kendileri geldiler, 7 düvel olarak saldırdılar, başaramadılar. Ama şimdi 15 Temmuz gecesi piyonlarını üzerimize saldılar. Hangi ülkenin bunların arkasında olduğunu söylemeye de gerek yok. Örtülü birimler diye birimleri olan bazı ülkeler ne zaman Türkiye kendine gelmeye başlasa her 10-15 yılda bir darbe girişiminde bulunurlar. 15 Temmuz'da bunun finalini yapmaya başladılar. Şimdi görüyoruz işte Doğu Akdeniz'de ciddi bir doğalgaz ve petrol rezervi var. Şimdi biz müdahale ediyoruz. 15 Temmuz'da o hainler eğer başarılı olsaydı Türkiye'de bir iç savaş olacaktı, Suriyelileşecektik. Üzerimize Suriye'deki gibi birçok ülkenin uçağından bombalar düşecekti. 10 yıl önce Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz rezervi tespit edildi. Dönen dolaplara bakıyorsunuz tamamen Akdeniz etrafında. Suriye, Mısır Cezayir , kala kala İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi var. 15 Temmuz'da başarsalardı bizi de götürmüş olacaktılar. Şimdi karşı duran sadece Türkiye var. Bu oyun bu kadar büyük aslında. Bazıları çıkıyor hala 15 Temmuz'da sanki bir şeyler olmamış gibi, 15 Temmuz yaşanmamış gibi, 251 tane şehidimiz olmamış gibi bir şeyler türetmeye çalışıyorlar. Bu algı operasyonudur. Tamamen algı operasyonudur. Bu oyunlara gelmemek lazım." dedi."Anadolu coğrafyasında bize huzur yok"Yaşadığımız toprakların zor şartlarda olduğunu ve sürekli saldırılara açık olduğunu kaydeden Vali Deniz konuşmasını şöyle tamamladı: "Anadolu coğrafyasında bize huzur yok. Her türlü saldırı altındayız, söylemeye gerek yok tek tek. Bizim yapacağımız tek şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkacağız. Aynı Çanakkale'deki gibi, 15 Temmuz'daki ruhu canlı tutacağız, Yenikapı'daki ruhu canlı tutacağız. Başka çaremiz yok."Vali Deniz konuşmasının ardından konuklarıyla tek tek tokalaşarak uğurladı.Programa; Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erkan Can , İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç , AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli , Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Yunusemre Belediye Başkan Vekili Dilşat Ulaş, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, siyasi partilerin temsilcileri, STK başkanları, daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.