'Spor Şehri Manisa' projesinin hazırlık toplantısında konuşan Vali Ahmet Deniz, proje ile spor kültürünü Manisa'ya yerleştirerek, 7'den 70'e herkesin spor yapmasını amaçladıklarını söyledi.



'Spor Şehri Manisa' hazırlık toplantısı Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve ilgili personelin katılımıyla yapıldı. Toplantıda mart ayı içerisinde tanıtımı yapılacak proje kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilirken izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa'nın tarım ve sanayisi ile Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu, bunu eğitim, spor ve turizm başta olmak üzere her alana taşımak istediklerini söyleyen Vali Deniz, "Manisa her alanda çok ciddi yatırımlar aldı ve almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bu konuda ki destekleri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Şimdi bize düşen bu modern tesislerden toplumun her kesiminin faydalanmasını sağlayarak spor kültürünü Manisa'ya yerleştirmek" dedi.



Lisanslı sporcu hedefi 150 bin



Proje kapsamında il genelinde 100 okul spor kulübü kurulacağını, okullara malzeme desteği yapılacağını ve il genelindeki lisanslı sporcu sayısını 150 bine çıkarmayı hedeflediklerini de dile getiren Vali Deniz şöyle konuştu: "Bir çocuk dahi bizim için çok önemli. Çocuklarımızı çağımızın zararlı alışkanlıklarından spor ve sanat ile koruyabiliriz. Profesyonel ekiplerimizle ilimizdeki en ücra köşelere kadar ulaşarak yetenek taraması yapıyoruz. Bu taramalar sonucunda ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar kazanarak bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştireceğiz."



Kula'daki eğitim ve spor yatırımları görüşüldü



Kula'da yapılan ve yapılması planlanan eğitim ve spor yatırımları Vali Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.



Valilik Brifing Salonu'ndaki toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Kula Kaymakamı Kemal Duru, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve ilgili birim temsilcileri katıldı.



Kula'ya 2 okul yaptırılacak



İlçe genelinde yapılan eğitim ve spor yatırımlarının son durumları hakkında Vali Deniz'e bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, yapılması planlanan yatırmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Kula'nın Manisa'nın önemli ilçelerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Vali Deniz, toplantıda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Kula'ya 2 tane okul yaptırılacağını ifade etti. - MANİSA