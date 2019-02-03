Vali Deniz, Atatürk Spor Kompleksini İnceledi
36 dakika önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz, hafta sonunda Yunusemre ilçesindeki Atatürk Olimpik Spor Kompleksine giderek incelemelerde bulundu ve antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.
Manisa
Valisi Ahmet Deniz, hafta sonunda Yunusemre
ilçesindeki Atatürk
Olimpik Spor Kompleksine giderek incelemelerde bulundu ve antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre ilçesindeki Atatürk Olimpik Spor Kompleksini ziyaret etti. İnceleme ziyareti sırasında Vali Deniz, sporcularla birlikte ok attı. Kompleks içerisinde bulunan tenis kortlarında, futbol sahasında, kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ten bilgi alan Vali Deniz, antrenman yapan sporcularla sohbet etti ve başarılar diledi. Yine Atatürk Olimpik Spor Kompleksi içerisindeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Deniz'e İl Müdürü Yunus Öztürk bilgi aktardı.
Vali Deniz, spora büyük önem verdiklerini belirterek, sporun daha geniş kesimlere yayılmasını sağlamak amacıyla okul bahçelerinin spor alanlarına dönüştürüleceğini söyledi. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:38 Kaynak: İHA
Kadın Girişimci, Denizi Olmayan Manisa'da Tekne Üretiyor
Kulisleri Karıştıran Söylenti! Gökçek, Yeniden Aday mı Olmak İstiyor
Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 121'e Yükseldi
Engelli Memura Küpe Taktığı Gerekçesiyle Tutanak Tutuldu