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Vali Deniz, Bağcılık Araştırma Enstitüsünde incelemelerde bulundu

43 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz, Bağcılık Araştırma Enstitüsünde incelemelerde bulundu, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürü Akay Ünal ve personeli tarafından karşılanan Vali Ahmet Deniz, enstitüde yürütülen çalışmaları inceledi. Enstitü de bulunan Bitki Sağlığı Laboratuvarını inceleyen Vali Deniz, laboratuvar çalışanlarından bitkilerde ortaya çıkan hastalık çeşitleri, bunların teşhis ve tanısına ilişkin süreçlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Deniz daha sonra değişik üretim, sulama, budama gibi alanlarda çalışmalar yapılan bağlarda incelemelerde bulundu. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen üzümlerden elde edilen üzüm suyu ve pekmezin Atatürk Orman Çiftliğine ait tüm satış yerlerinde satılacağını ve bu durumun hem ilimizin tanıtımı hem de üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Vali Deniz, enstitü personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:16 Kaynak: İHA
Manisa, Güncel
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