Vali Deniz Bakan Soylu'nun video konferans toplantısına katıldı - Son Dakika

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Vali Deniz Bakan Soylu'nun video konferans toplantısına katıldı
6 saat önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, video konferans sistemi ile gerçekleştirilen valiler toplantısına katıldı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, video konferans sistemi ile gerçekleştirilen valiler toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 il valisiyle video konferans sistemi üzerinden yaptığı toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz de katıldı. Toplantıda, korona virüs (Covid-19) tedbirleri ele aldı. Toplantıda, korona virüs salgınındaki genel durum, salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, illerde gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:19 Kaynak: İHA
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