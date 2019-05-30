Vali Deniz, bayram öncesi trafik uygulama noktalarını inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Salihli'de trafik uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Salihli'de trafik uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, Ramazan Bayramı öncesi Salihli'de trafik uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Sürücü ve yolcularla ile sohbet eden Vali Deniz, sürücülerden huzur içinde sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymalarını isteyerek hayırlı yolculuklar diledi. Ailesiyle yolculuk eden çocuklarla da sohbet ederek, onlara hediyeler veren Vali Deniz, kırmızı düdükleriyle hem ailelerinin hem de trafik polisleri olarak görev yapmalarını, kurallara uymayan ebeveynlerini ve yolda gördükleri sürücüleri kırmızı düdükleriyle uyarmalarını istedi.



Ramazan Bayramı tatili süresince tüm Manisa'da trafik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkartılacağını ifade eden Vali Ahmet Deniz, "Bayram tatili süresince trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla özellikle kazaların yoğun olduğu yerlerde yetkililerimiz yerinde incelemelerde bulunacak. Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirlerarası otobüs denetimleri artırılacak. Terminallerde izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförlerin kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılacaklar. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00 - 07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak. Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak yüz yüze iletişim kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak." dedi.



Alınan trafik tedbirlerinin vatandaşların güzel ve huzurlu bir bayram geçirmesi için olduğunu da belirten Vali Deniz, "Bayramı bayram gibi yaşamak için trafikte hem sürücüler hem yayalar olarak kurallara uymalıyız. Umuyorum ki tüm ülkemizde Ramazan Bayramını kazasız ve can kaybı olmadan geçirelim. Bayramlar, bizleri sağ salim sevdiklerimize ulaştırsın. Yola çıkacak bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyor, hayırlı yolculuklar ve hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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