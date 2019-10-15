MANİSA (İHA) – Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'nin güzel bir değişim ve dönüşüm süreci içerisine girdiğini belirterek, "İhracat rakamlarımız ve büyüme sürecimiz bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, üreterek bu zorlukların üstesinden gelip, ülkemizi bulunduğu noktadan çok daha ileri seviyelere taşıyacağız" dedi.



Vali Ahmet Deniz, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Vali Deniz, ilk olarak Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı. TOBB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve OSB Müteşebbis heyet üyeleri yer aldı. Toplantıda, sanayi ve hizmet destek alanlarının iş ve işlemleri, mesleki eğitim lisesi, 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2018 yılı genel ve 2019 yılı ilk 3 dönem denetim kurulu raporları görüşüldü.



Vali Deniz daha sonra Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin güzel bir değişim ve dönüşüm süreci içerisine girdiğini belirten Vali Ahmet Deniz, "Türkiye, özellikle son yıllarda her alanda güzel bir değişim ve dönüşüm sürecinde. İhracat rakamlarımız ve büyüme sürecimiz bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir ülke olması durumunda bazı güçler, ülkemiz üzerindeki projelerini uygulayamayacaklarını biliyorlar. Zor bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, üreterek bu zorlukların üstesinden gelip, ülkemizi bulunduğu noktadan çok daha ileri seviyelere taşıyacağız" dedi. - MANİSA