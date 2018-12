Vali Deniz'den Akhisar ve Kula'da Yoğun Mesai

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar ve Kula ilçelerinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar ve Kula ilçelerinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.



İlk olarak Akhisar Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Deniz, Kaymakam Sabit Kaya'dan ilçe hakkında bilgi aldı. İl genelinde ve ilçelerdeki devlet yatırımlarını yerinde görmek üzere ziyaretler yaptığını belirten Vali Deniz, "Akhisar ilçemiz nüfusuyla, sanayisiyle, tarımda geldiği nokta itibariyle Türkiye'nin zeytin başkenti dediğimiz, çok önemli ulaşım yolları üzerinde, potansiyeli çok yüksek bir ilçemiz. Bizlere düşen kamu imkanlarını en iyi şekilde seferber ederek daha iyiye nasıl götürürüz, ilçemizin gelişim sürecinde Akhisar'ımızda nasıl katma değer oluştururuz, onun çabası içerisinde olacağız. Bütün çabamız, gayretimiz vatandaşımızın gönlüne dokunup gönlünde yer edinmek. Kaymakam arkadaşlarımız, diğer kamu kurumlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, yerel idareciler birlik ve beraberlik içerisinde amacımız vatandaşımıza hizmet etmek" diye konuştu.



Vali Deniz, daha sonra kaymakamlık birimlerini gezerek çalışan personele başarılar dilerken, iş ve işlemleri için gelen vatandaşlarla da sohbet etti.



Vali Ahmet Deniz, Akhisar'da Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret etti. Akhisar Belediyesi önünde Belediye Başkanı Salih Hızlı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Deniz, belediye çalışanlarını selamlayarak başarılar diledi. Vali Deniz'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Hızlı, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Vali Deniz'e adının yazılı olduğu 45 numaralı Akhisarspor formasını hediye etti.



Vali Ahmet Deniz, Akhisar programı kapsamında esnafı da ziyaret ederek, hayırlı ve bol kazançlar diledi.



Şehit ailesine ziyaret



Vali Ahmet Deniz, 23 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Sur ilçesinde icra edilen Bayrak-12 Operasyonu esnasında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdar Denizer'in ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı. Vali Deniz, devletin her zaman için en kıymetlilerini vatanın birlik ve beraberliği için toprağa veren şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu ifade ederek ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağını söyledi.



Vali Deniz, şehit ailesi ziyareti sonrası Akhisar'ın en önemli tarihi değerlerinden Örenyeri Thyateira Antik kentini ziyaret ederek, burada devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Deniz daha sonra Hashoca Mahallesinde eski belediye hizmet binasının karşısında, II. Bayezid'ın eşi Gülruh Sultan tarafından yaptırılan ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları devam eden 515 yıllık camide inceleme yaptı. Çalışmaların bir an önce tamamlanmasıyla yeniden vatandaşların ibadetine açılacağını ifade eden Vali Deniz, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla tarihi zenginliklerimizi yeniden kazandığımızı söyledi.



Vali Deniz'e ziyaret ve incelemeleri sırasında Kaymakam Sabit Kaya, Belediye Başkanı Salih Hızlı, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, İlçe Müftüsü M.Sami Türkmenoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.



Kula'nın tarihi yapılarını bizzat fotoğrafladı



Manisa Valisi daha sonra Manisa'nın Kula'da ilçesini ziyaret ederek Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'la bir araya geldi. Kaymakam Duru ve Başkan Tosun'dan brifing alan Vali Deniz, daha sonra Kula Deri Organize Sanayi üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kula'nın tarihi yapılarına ilgi gösteren Vali Deniz, tarihi evleri arasında dizayn edilen Tarihi Avlu Kafe ve Kulalı kadınlar tarafından oluşturulan ve sadece Kulalı kadınların el emeklerinin satışının yapıldığı Nar Çiçeği Hanım Eli Kafe'yi de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Deniz ayrıca Kula'nın tarihi ve kültürel sokaklarında kendisine ait fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekimleri yapmayı da ihmal etmedi.



Kula'nın diğer ilçelere oranla tarihi ve turistik yapısı ile özellike Türkiye'nin tek tescilli Avrupa UNESCO Jeopark alanı bakımında ayrı bir niteliği olduğunu ifade eden Vali Deniz, "Her ilçemizin ayrı bir güzelliği, ayrı bir özelliği var. Kulamızın bir ayrı güzelliği var. Tarihi evleriyle hem de deri sanayisindeki geldiği mesafesiyle, tarımdaki potansiyeliyle çok daha iyi yerlerde olacak. Bize düşen de hep beraber, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında olan bir hedefimiz var, 2023 hedefi. O hedefe ulaşmak için herkese bir görev düşüyor. Yapabildiğimiz, üretebildiğimiz kadar daha fazla üretim, daha fazla katma değer nasıl üretebiliriz çabası içerisinde olacağız. Bütün çabamız ve emeğimiz bu güzel millete en iyi hizmeti sunmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.



Manisa Valisi Ahmet Deniz'in Kula'daki ziyaretlerine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, daire amirleri ve kamu kurum ve kuruluş müdürleri eşlik etti. - MANİSA

