Vali Deniz'den, Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin yıl dönümü mesajı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 94. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ahmet Deniz, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vilayetleri tek tek dolaşarak Anadolu insanıyla bir araya geldiğini ve millete moral aşıladığını belirtti.

Milli Mücadele döneminde tüm Anadolu insanı gibi büyük bir özveriyle her türlü zulme karşı vatan toprağını savunan ve düşmana geçit vermeyen Manisalıların birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşkuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladığını aktaran Vali Deniz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşgal güçlerinin yakıp yıktığı ve zulmettiği Manisa halkının kısa süre içerisinde yaralarını sardığını gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, felaketlerin insanları, akılları başında olan milletleri azimli hamlelere sevk ettiğini ve Manisa halkının da bu hamleleri yaptığını belirterek Manisalılara teşekkür etmiştir.

Yaralarını sarmak için göstermiş oldukları azimleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takdirini kazanan Manisalılar aynı ruh ve akılla her zaman daha ileriye odaklanmış birlik ve beraberlik içerisinde Manisa için çalışmışlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Manisalılara selam ve saygılarımı sunuyorum."