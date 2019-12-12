Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'yi makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'yi makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.


Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin Müdür Dikici'den bilgi alan Vali Deniz daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Manisa'nın eğitim alanında ki başarısını daha üst seviyelere taşımanın en önemli hedef olduğunu bu kapsamda MANEP 2023 çatısı altında çocukların akademik, spor ve sanat alanlarında ki başarılarını arttırmak için projeler hazırlandığını belirten Vali Deniz, "Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak için idareciler, öğretmenler ve veliler hep birlikte çalışacağız" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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