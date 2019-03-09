Vali Deniz'den Kadınlar Gününde Bir Çiçek, Bir Kitap
1 saat önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Manisalı kadınların kadınlar gününü kutladı.
Manisa
Valisi Ahmet Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle, Manisalı kadınların kadınlar gününü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında, Manisalı kadınların kadınlar gününü kutlayan Vali Deniz, Mustafa Kemal Paşa
Caddesi üzerinde Manisalı kadınlara gül ve kitap hediye etti. Vali Ahmet Deniz, valilik hizmet binası önünde, dolmuş durağında bekleyen ve toplu taşıma aracındaki yolcuları da ziyaret ederek, kitap ve gül hediye etti. Araçta seyahat eden kadınların da kadınlar gününü kutladı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:44 Kaynak: İHA
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