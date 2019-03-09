Son Dakika Haberleri: Vali Deniz'den Kadınlar Gününde Bir Çiçek, Bir Kitap

Vali Deniz'den Kadınlar Gününde Bir Çiçek, Bir Kitap

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Manisalı kadınların kadınlar gününü kutladı.

Vali Deniz'den Kadınlar Gününde Bir Çiçek, Bir Kitap, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Manisalı kadınların kadınlar gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Manisalı kadınların kadınlar gününü kutlayan Vali Deniz, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde Manisalı kadınlara gül ve kitap hediye etti. Vali Ahmet Deniz, valilik hizmet binası önünde, dolmuş durağında bekleyen ve toplu taşıma aracındaki yolcuları da ziyaret ederek, kitap ve gül hediye etti. Araçta seyahat eden kadınların da kadınlar gününü kutladı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Paşa, Manisa, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti

Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu! Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Deniz'den Kadınlar Gününde Bir Çiçek, Bir Kitap
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]