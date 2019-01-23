Vali Deniz'den Salihli'ye Müze ve Jeotermal Talebi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret ederek, Salihli'nin tarihi zenginliği, doğal kaynakları ve ekonomisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret ederek, Salihli'nin tarihi zenginliği, doğal kaynakları ve ekonomisi hakkında bilgilendirmede bulundu.



Salihli ekonomisinin bel kemiğini üzüm üretiminin oluşturduğunu vurgulayan TSO Başkanı İbrahim Yüksel, son zamanlarda tarım alanlarının jeotermal kuyu kazan firmaların tehdidinde olduğunu, bunun Salihli halkını endişelendirdiğini kaydetti. Salihli'de jeotermal suyun 25 yıldır evlerin ısıtılmasında kullanıldığını, büyük seralarda termal sulardan yararlanıldığını, ayrıca otellerde ve kaplıcalarda da tedavi amaçlı kullanıldığını kaydeden Yüksel, "Jeotermal elbette ki çok önemli bir doğal kaynak. Fakat jeotermal suyun çıkartılması konusunda belli kriterlerin uygulanması şart. Yerleşim yerlerinin çok yakınında olmaması ve birinci sınıf tarım arazilerinin içinde yer almamasına çok özen gösterilmelidir. Bu konuda sizin yardımlarınızı bekliyoruz" dedi.



Yüksel, ihracat yapan firmaların giderlerini azaltmak ve zaman kaybını önlemek için Salihli'ye bir gümrük müdürlüğü'nün açılması konusunda destek talep etti.



Salihli'nin sağlıkta bir merkez konumunda olduğunu vurgulayan Yüksel, eğitim alanında ise son yıllarda başarı durumunda gerileme yaşandığını, Salihli'de fen lisesi kurulması konusunda yardım beklediklerini ifade etti.



Çok zengin tarihi mirasa sahip olan Salihli'nin bu zenginliğini ticarete yansıtamadığını da vurgulayan Yüksel, turist sayısını artırmak için Sart'ta müze kurulmasının kaçınılmaz olduğunu, bu konuda da destek beklediklerini vurguladı.



Salihli TSO'nun ziyaretinden memnun olduğunu belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, toprağın ve tarımın önemli olduğunu, verimli arazilerin jeotermal kuyularla zarar görmemesi konusunda son derece duyarlı davranılması gerektiğine işaret etti.



Vali Deniz, Sart'ın büyük bir kültürel zenginlik olduğunu, tanıtımı konusunda destek olmaya hazır olduğunu, önümüzdeki günlerde turizm şirketleri, tur operatörleri ve sektör temsilcileri ile ortak bir toplantı düzenlenebileceği ifade etti.



Ziyarete Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Başkan Yardımcıları Taner Kalay ve Günay Topkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgut Yenidünya, Ahmet Doğan ve Özdemir Bayraktar ile Genel Sekreter Levent Kılınçaslan katıldı. - MANİSA

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