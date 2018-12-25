Son Dakika Haberleri: Vali Deniz'den Salihli Ziyareti

Vali Deniz'den Salihli Ziyareti

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Salihli ilçesinde temaslarda bulundu.

Vali Deniz'den Salihli Ziyareti, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Salihli ilçesinde temaslarda bulundu.

Salihli'de ilk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Deniz, çiçeklerle karşılanırken, Kaymakam Levent Kılıç'tan ilçe hakkında bilgi aldı.

Tek tek ziyaret ederek ilçeleri yakından tanımaya çalıştığını belirten Vali Deniz, "Manisamız sanayisiyle, tarımı ve turizm potansiyeli, tarihi geçmişiyle Türkiye'nin güzel ve örnek bir şehri. Her ilçemizin ise ayrı bir güzelliği ve potansiyeli var. Bugün de Salihli ilçemizi yakından tanımak için buradayım." dedi. İlçeleri daha sık ziyaret edeceğini belirten Vali Deniz, "Önemli olan vatandaşlarımıza daha güzel hizmeti nasıl sunarız, onun derdi içerisindeyiz." diye konuştu.

"Türkiye gelişiyor ve büyüyor" diyen Vali Deniz şunları söyledi: "Hedeflerine ulaşma yolunda bizlerde il ve ilçeler olarak neler yapabiliriz, onun derdinde olacağız. Bizim derdimiz vatandaşımızın huzur ve mutluluğu. Manisa ve ilçelerinde asayiş ve güvenlik yönünden zaten bir sıkıntı yok. Önemli olan ekonomik olarak katma değeri artirabilmektir."

Vali Deniz, Salihli Belediyesini ziyaret etti

Vali Deniz, kaymakamlık ziyaretinin ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Vali Deniz'i Salihli Belediyesi önünde Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca, Ali Rıza Ünveren ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile belediye personeli karşılandı. Belediye çalışanlarını selamlayan Vali Deniz'i, Başkan Kayda makamında ağırladı. Vali Deniz'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

İnşaat çalışmalarını inceledi

Vali Deniz, Salihli ziyareti kapsamında başta Pomza Madencilik ve Lider Tarım olmak üzere Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dulve Yetimleri Derneği, Kudret Demir Ortaokulu Kodlama Atölyesi'nin yanı sıra inşaat çalışmaları devam eden İsmail Bali İlkokulu, Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Huzurevi ve Sosyal Hizmet Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Deniz'e ziyaret turunda Kaymakam Levent Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran eşlik etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Salihli, Güncel
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