Vali Deniz'e Manisaspor forması - Son Dakika
Son Dakika Spor Vali Deniz'e Manisaspor forması - Son Dakika Spor

Vali Deniz'e Manisaspor forması

6 saat önce

Manisaspor'un yeni Başkanı Murat Yörük, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, üzerinde isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

Vali Deniz'e Manisaspor forması, System.String[]

Manisaspor'un yeni Başkanı Murat Yörük, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, üzerinde isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.


Manisaspor başkanlığına geçtiğimiz hafta seçilen Murat Yörük, yönetim kurulu üyeleri Çağlayan Uzunlar, Burak Işıklar, İsa Yavaş ve Yasin Okay ile birlikte ilk ziyaretini Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gerçekleştirdi. Vali Ahmet Deniz'e, isminin yazılı olduğu formayı hediye eden başkan Yörük, Vali Deniz'i, hafta sonu 19 Mayıs Stadyumunda oynayacakları Serik Belediyespor maçına davet etti.


Vali Deniz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp başkanı Yörük ve yönetimine teşekkür etti. - MANİSA

Murat Yörük, Manisaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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