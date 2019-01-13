Son Dakika Haberleri: Vali Deniz Ekiplere Teşekkür Etti

Vali Deniz Ekiplere Teşekkür Etti

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz 10 Ocak Perşembe günü sabahından Cumartesi gecesine kadar aralıksız yağan sağanak yağmur sonrası oluşan su baskınlarında fedakarca çalışan personele teşekkür etti.

Vali Deniz Ekiplere Teşekkür Etti, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz 10 Ocak Perşembe günü sabahından Cumartesi gecesine kadar aralıksız yağan sağanak yağmur sonrası oluşan su baskınlarında fedakarca çalışan personele teşekkür etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 10 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Manisa'da etkili olan yağışlar ve sel baskınları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla büyük bir fedakarlık göstererek çalışan kurumlara ve görevlilere teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

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