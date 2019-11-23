Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ağırladı
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Vali Deniz, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ağırladı

6 saat önce

İncelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti.

Vali Deniz, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ağırladı, System.String[]

İncelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti.


Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından valilik makamına geçen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Ahmet Deniz sohbet ederek, Manisa'da gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulundu. Ziyaret sebebiyle Aktaş'a teşekkür eden Vali Deniz, tüm polis teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyarette Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti. - MANİSA

Mehmet Aktaş, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
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