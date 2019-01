Vali Deniz Gazetecileri Ağırladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen kahvaltı programının ardından bir konuşma yapan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Vali Deniz'e gerçekleştirilen program için teşekkür etti.



Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu açıklayan Vali Deniz ise geçmişe bakıldığında basının ne kadar önemli görevler üstlendiğini söyledi. Vali Deniz, "Demokrasilerde vazgeçilmez unsur farklı düşünceler olacak, farklı fikirler olacak, eleştiri olacak. Bunu yaparken de elbette ki ilkeler çerçevesinde yapacağız. Bizler şehri yönetirken hep beraber yöneteceğiz. Özellikle çağımızda enformasyon, bilgi akışı, doğru bilgi akışı çok önemli. Arkadaşlarımız gazeteleri tarıyorlar, aktarılması gerekenleri mutlaka bana aktarıyorlar. Sizlerden gelen her bilgiyi değerlendiriyoruz. Yapılması gereken bir şey varsa yapıyoruz. Aslında bizim işimizi kolaylaştırıyorsunuz" dedi.



Manisa'nın ve ülkemizin çok güzel olduğunu belirten Vali Deniz, "Anadolu'nun coğrafi konum açısından, jeopolitik konum açısından zor bir coğrafya, sıkıntılı bir coğrafya olmasına rağmen, bin yıldır bu coğrafyada her ne kadar saldırılar olursa olsun, tehditlerde olursa olsun bunlar biter mi bitmez ama buradan güç alacağız. Her zaman söylüyoruz Anadolu kültürü başka bir şey. Anadolu insanın irfanı başka bir şey. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, ozan erenlerinin kültürü bizim Anadolu kültürümüzde var. Bizim tek yapmamız gereken hoşgörüyü, yardımlaşmayı, saygıyı yaygınlaştırmaktır. Farklı düşünceler var. Hepimiz aynı düşünceler sahip olursak burada hepimize gerek yok, bir kişi olsun yeter." diye konuştu.



Manisa iyi olan her konuda ilk 10 içinde yer aldığını aktaran Vali Deniz, birçok konuda ilk sırada, ikinci sırada da yer aldığının altını çizdi.



Manisa'nın Türkiye'nin gözbebeği bir sanayiye sahip olduğunu belirten Vali Deniz, ancak eğitimde istenen seviyede olmadığını ifade etti. Eğitimde başarı olmadan düzlüğe çıkılamayacağını kaydeden Vali Deniz, "Hep beraber buna destek vereceğiz. Türkiye'de birçok alanda güzel gelişmeler oldu. Ama eğitimde istenen seviyede değiliz. Eğitimde başarıyı yukarılara çekmeliyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız" dedi.



Manisa'da eğitimde başarıyı yükseltmek ve kitap okumayı artırmak amacıyla 2019 yılını Eğitim ve Okuma Yılı ilan edeceğini vurgulayan Vali Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Manisamızda her yerde çocuklarımız oksun, büyüklerimiz okusun. Türkiye'nin temel problemine buradan bir ışık tutalım, buradan bir mum yakalım. Okuyalım, okutalım. Okuma kampanyalarına her türlü desteği veriyorsunuz ama daha fazla destek istiyoruz."



Turizmde önemli çalışmaların olacağını belirten Vali Deniz, Manisa'nın her ilçesinin tarihi, kültürel zenginliklerle dolu olduğunu kaydederek, bunlardan katma değer oluşturmaları gerektiğini söyledi. Vali Deniz, programın sonunda gazetecilere kitap hediye etti.



Giritligil Hotel'de düzenlenen programa Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım, gazeteciler, köşe yazarları katıldı. - MANİSA

