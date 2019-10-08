Son Dakika Haberleri: Vali Deniz: "Gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız"
Son Dakika Ekonomi Vali Deniz: 'Gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız'

Vali Deniz: "Gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız"

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız" dedi.

Vali Deniz:

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız" dedi.


Valilik Avrupa Birliği Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener ve "Avrupa Başlangıç Akademisi"(StartUp EU Academy) proje ortağı ülke temsilcileri Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette "Avrupa Başlangıç Akademisi" proje ortağı Çek Cumhuriyeti, İtalya, Slovenya ve Yunanistan'dan Manisa'ya gelen temsilciler ve ABD Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener, projenin hedefleri ve amaçları hakkında Vali Ahmet Deniz'e bilgi verdi. Vali Ahmet Deniz, "İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız. Gençlik girişimciliği, ülkelerimizin ekonomik ilerleme sağlaması için gerekli olan temel faktörler arasında yer almaktadır. Gençlerimizin iş kurmak için gerekli olan bilgi ve beceriler, inovasyon ve yeni pazarların oluşturulma yöntemleri konusunda desteklenmeleri gerekiyor. Gençlere sağlayacağı destek sebebiyle 'Avrupa Başlangıç Akademisi' projesi önemli. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Yunanistan, Avrupa, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:33 Kaynak: İHA
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