Vali Deniz helikopterli trafik denetimine katıldı

Vali Deniz helikopterli trafik denetimine katıldıMANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetlemesi yaparken Manisa Valisi Ahmet Deniz de helikoptere binerek denetime katıldı.Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yılın son gününde helikopterle trafik denetimi yaptı. İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği 100 günlük eylem planı kapsamında yürütülen trafik denetimine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı. Helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit ederken karadan timler devriye görevi yaptı. Öte yandan yaklaşık 3 aydır gerçekleştirilen denetimlerde 164 araca 36 bin 705 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.Denetimin ardından konuşan Vali Deniz, yapılan denetimlere rağmen Türkiye 'de her yıl pek çok insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Bugün de jandarma ekiplerimizin yaptığı denetime biz de nezaret ettik. Denetimlerimiz etkisini göstermeye başladı. Denetimlerimiz artarak da sürecek. Ben sürücülerimize kazasız ve sıkıntısız nice yıllar diliyorum" dedi.Trafik denetimlerde devletin vatandaşlara olan hassasiyetlerini gösterdiklerini belirten Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can Jandarma Genel Komutanlığının terörle mücadelede olduğu gibi trafikte de vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de emniyet ve jandarma ekipleri olarak herkesin güvenlik bir yolculuk yapması için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirerek, herkesin trafik kuralları uyması gerektiğini belirtti.