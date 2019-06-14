Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, İzmir Caddesi esnafını ziyaret etti
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Vali Deniz, İzmir Caddesi esnafını ziyaret etti

1 saat önce

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Manisa Valisi Ahmet Deniz İzmir Caddesi esnafını ziyaret ederek hem hayırlı işler diledi hem de sohbet ederek esnafın sıkıntılarını dinledi.

Vali Deniz, İzmir Caddesi esnafını ziyaret etti, System.String[]
Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Manisa Valisi Ahmet Deniz İzmir Caddesi esnafını ziyaret ederek hem hayırlı işler diledi hem de sohbet ederek esnafın sıkıntılarını dinledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk olarak Şehzadeler İlçesi Saruhan Park içerisinde bulunan çay bahçesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Deniz daha sonra İzmir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek bereketli kazançlar ve hayırlı işler diledi. Çarşıda dolaşan ve havaların ısınmasıyla parklara çıkan vatandaşlarla da selamlaşan Vali Ahmet Deniz, onların istek ve taleplerini de dinledi.

İzmir Caddesi esnafı ve vatandaşlar Vali Deniz'i aralarında görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
Manisa, İzmir, Güncel
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