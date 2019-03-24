Vali Deniz, Kula'nın Doğal Güzelliklerini İnceledi
1 saat önce
Hafta sonlarında Manisa'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma amaçlı gezen Vali Ahmet Deniz, Kula Jeopark sahasında inceleme yaptı.
Hafta sonlarında Manisa
'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma amaçlı gezen Vali Ahmet Deniz, Kula
Jeopark sahasında inceleme yaptı.
4 Eylül
2013 tarihinde Türkiye
'nin ilk ve tek Avrupa
ve UNESCO Jeoparklar Ağı üyesi ilan edilen Kula jeoparkı'nı gezen Vali Deniz, Manisa'nın ve Kula'nın çok değerli tarihi ve doğal güzellikleri bulunduğunu belirterek, Manisa'nın turizmine önem verdiklerini söyledi. Kula'nın, jeoparkı, tarihi evleri, peribacaları, Yunusemre
Türbesi ile önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Vali Deniz, Manisa'nın turizmden daha fazla pay alması için daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti. Kula Jeoparkını gezmeye gelen vatandaşlarla da selamlaşan Vali Ahmet Deniz, kendileriyle bir süre sohbet etti. Vali Deniz, jeoparktaki incelemeleri sırasında bol bol fotoğraf da çekti. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:11 Kaynak: İHA
Tarihi Hamamın Tahrip Edilmesine Göz Yuman Kurul Üyelerine Soruşturma Açılıyor
MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!
Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı