Vali Deniz, Memur-Sen'i ağırladı
1 saat önce
Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileriyle birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileriyle birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren Memur-Sen İl Temsilcisi Mesut Öner'e Vali Deniz, görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette Öner, Vali Deniz'e çiçek takdim etti. - MANİSA
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