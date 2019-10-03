Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, Memur-Sen'i ağırladı
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Vali Deniz, Memur-Sen'i ağırladı

1 saat önce

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileriyle birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Vali Deniz, Memur-Sen'i ağırladı, System.String[]

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileriyle birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren Memur-Sen İl Temsilcisi Mesut Öner'e Vali Deniz, görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette Öner, Vali Deniz'e çiçek takdim etti. - MANİSA

Memur Sen, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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