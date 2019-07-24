Son Dakika Haberleri: Vali Deniz misafirlerini ağırladı
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Vali Deniz misafirlerini ağırladı

27 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz yoğun çalışma programının arasında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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Manisa Valisi Ahmet Deniz yoğun çalışma programının arasında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Yunusemre Kızılay Şube Başkanı Serdar Sevim ve Yönetimini ağırladı. Vali Ahmet Deniz'i ziyaret eden Yunusemre Kızılay Şube Başkanı Serdar Sevim ve yönetimi yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Vali Deniz Kızılay'ın önemli bir kuruluş olduğunu ve yapılacak projelerde kurumun destekçisi olduklarını ifade etti.

Manisa Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu Eski Başkanı İsmail Aydın da Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyareti gerçekleştirerek bir süre Manisa sporu üzerine sohbet etti.

Vali Deniz misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA
Yunusemre, Kızılay, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
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