Vali Deniz misafirlerini ağırladı
27 dakika önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz yoğun çalışma programının arasında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
Valisi Ahmet Deniz yoğun çalışma programının arasında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Manisa Valisi Ahmet Deniz Yunusemre Kızılay
Şube Başkanı Serdar Sevim ve Yönetimini ağırladı. Vali Ahmet Deniz'i ziyaret eden Yunusemre Kızılay Şube Başkanı Serdar Sevim ve yönetimi yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Vali Deniz Kızılay'ın önemli bir kuruluş olduğunu ve yapılacak projelerde kurumun destekçisi olduklarını ifade etti.
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Kulüpleri Federasyonu Eski Başkanı İsmail Aydın
da Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyareti gerçekleştirerek bir süre Manisa sporu üzerine sohbet etti.
Vali Deniz misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA
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