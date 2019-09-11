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Vali Deniz misafirlerini ağırladı

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz ildeki sivil toplum kuruluşlarını ağırlamaya devam ediyor.

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Manisa Valisi Ahmet Deniz ildeki sivil toplum kuruluşlarını ağırlamaya devam ediyor.


Akhisar Çağdaş Romanlar Derneği, ANDA Kardeşe Vefa Derneği, Karaköy Avcılık, Atıcılık ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Kula Belediye Başkanı ve MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vali Denizi ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.


Vali Deniz ilk olarak Roman Merkezi Federasyonuna bağlı olan Akhisar Çağdaş Romanlar Dernek Başkanı Erdoğan Şener ve yönetimini ağırladı. Daha sonra ANDA Kardeşe Vefa Derneği Başkanı Yavuz Temel ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yavuz Temel, dernek faaliyetleri ve arama kurtarma faaliyetleri konusunda hazırladıkları projelerle ilgili Vali Ahmet Deniz'e bilgi verdi.


Vali Deniz'i ziyaret eden bir başka STK da Karaköy Avcılık, Atıcılık ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Kızıltuğ ve yönetimi oldu. Başkan Kızıltuğ Vali Deniz'e kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü de Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. - MANİSA

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
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