Son Dakika Haberleri: Vali Deniz Ortaokul Müdürleriyle Bir Araya Geldi

Vali Deniz Ortaokul Müdürleriyle Bir Araya Geldi

23 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler ilçesinde görev yapan ortaokul müdürleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Vali Deniz Ortaokul Müdürleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler ilçesinde görev yapan ortaokul müdürleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler ilçesindeki ortaokullarının müdürleriyle bir araya geldi. Vali Deniz, okul müdürlerine görevlerinin önemini, çocukların ülkesine ve milletine bağlı, ahlak ve karakter sahibi ve kültür ve sanata duyarlı çocuklar yetiştirmelerine vurgu yaptı.

Toplantıda okul müdürleri okullarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de yapılan çalışmalar ilgili bilgilendirmede bulundu. Toplantı sonunda Vali Deniz okul müdürlerine kitap hediye etti.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ilgili Şube Müdürleri ve Şehzadeler İlçesindeki Ortaokul Müdürleri katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:22 Kaynak: İHA

Manisa, Şehzadeler, Güncel
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