Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, pamuk hasadına katıldı
Son Dakika Güncel Vali Deniz, pamuk hasadına katıldı

Vali Deniz, pamuk hasadına katıldı

31 dakika önce

Pamuk hasat çalışmalarını incelemek için Akhisar'a giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, makineyle pamuk topladı.

Vali Deniz, pamuk hasadına katıldı, System.String[]

Pamuk hasat çalışmalarını incelemek için Akhisar'a giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, makineyle pamuk topladı.

Pamuk üreticileriyle bir araya gelen Vali Deniz, çırçır fabrikalarını ziyaret etti. Tesisler ve makineli pamuk hasadı çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Deniz, çiftçilerle hasat yaptı.

Deniz, yaptığı açıklamada, Manisa'da son beş yıl içerisinde pamuk ekili alan miktarının beş katına çıktığını belirterek, "Bu yıl ilimizde 105 bin dekar civarında pamuk ekildi. Pamuk ekim alanlarının artışında özellikle hükumetimizin destek primlerini arttırması etkili oldu. Bir diğer faktör de makineli hasat çalışmalarının yaygınlaşması. Dünya ile rekabet edebilmemiz için makineli tarımı yaygınlaştırmalıyız. Bugün pamuk üreticilerimizin makineli hasat yapıyor olması beni ziyadesiyle memnun etti. Bereketli ve bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Alın teriyle çalışan çiftçilerimizin yüzü gülsün." dedi.

Pamuk üreticileri de Vali Deniz'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek hasat çalışmalarına başladıklarını ve bu sene pamuk rekoltesinden memnun olduklarını belirtti.

Akhisar, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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